Акция «Студенческий десант» прошла в Печорах
Ежегодную акцию «Студенческий десант» провели печорские полицейские, пишет районная газета «Печорская правда».
В рамках акции правоохранители провели экскурсию для учеников 11-го класса печорской средней общеобразовательной школы № 3. Ребятам продемонстрировали работу дежурной части, изолятора временного содержания,экспертно-криминалистической службы, показали работу с базами данных.
Выпускникам также рассказали об условиях поступления, о преимуществах обучения в образовательных учреждениях системы МВД России.
Ранее сообщалось, что 25 января в Пскове пройдёт кулинарный конкурс «Сытый студент», в котором примут участие команды студентов средних и высших учебных заведений города.
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