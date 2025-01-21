Акция «Студенческий десант» прошла в Печорах

22:23, 21 января 2025, ПАИ

Ежегодную акцию «Студенческий десант» провели печорские полицейские, пишет районная газета «Печорская правда».

В рамках акции правоохранители провели экскурсию для учеников 11-го класса печорской средней общеобразовательной школы № 3. Ребятам продемонстрировали работу дежурной части, изолятора временного содержания,экспертно-криминалистической службы, показали работу с базами данных.

Выпускникам также рассказали об условиях поступления, о преимуществах обучения в образовательных учреждениях системы МВД России.

Ранее сообщалось, что 25 января в Пскове пройдёт кулинарный конкурс «Сытый студент», в котором примут участие команды студентов средних и высших учебных заведений города.