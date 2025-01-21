Андрей Мошков проведёт приём граждан в Плюсском округе
Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведёт приём граждан Плюсского муниципального округа 29 января, сообщили ПАИ в областной прокуратуре.
Встреча пройдёт в здании прокуратуры Плюсского округа.
Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Ранее сообщалось, что торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 303-й годовщины со дня образования российской прокуратуры, прошло в Пскове.
Андрей Мошков проведёт приём граждан в Плюсском округе
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