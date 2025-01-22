Свой аудиогид и событийный календарь появятся у деревень в Новоржевском районе

12:06, 22 января 2025, ПАИ

На деньги, полученные от Фонда президентских грантов, команда центра развития и сохранения культурно-исторического наследия «Дубровская земля. Малая родина» с помощью проекта «Малое село — большая история» планирует увлечь школьников 10–17 лет изучением истории Новоржевского района.

Напомним, проект вошёл в число победителей первого в этом году грантового конкурса и получит из фонда 975 567 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта составит 1 млн 801 тысячу рублей, сообщается в карточке проекта.

В описании проекта координаторы отметили, что краеведческая работа с современными детьми и подростками начинается со знакомства с объектами, личностями, местами малой родины.

«Это предполагает изучение истории, культуры, традиций и современного состояния местности, включая исторические здания, памятники, природные объекты, достопримечательности, значимые события и персоналии, что позволяет детям глубже понять уникальность своего края, почувствовать свою причастность к нему и осознать важность сохранения его наследия для будущих поколений, а также развивать критическое мышление и навыки работы с информацией», – отметили составители заявки.

Реализовывать намеченное авторы проекта намерены через создание локации с информационными стендами об истории деревни, значимых событиях и личностях. Планируется также разработка иммерсивного аудиогида, который погрузит посетителей в историю села от древних времен до современности. Кроме того, координаторы проекта намерены организовать несколько интерактивных программ для изучения истории и культуры края, исследовать с детьми местные диалекты и топонимы, разработать событийный календарь на 2025 год.

Основные мероприятия проекта с февраля по октябрь пройдут в деревне Дубровы, часть мероприятий – в деревнях Макарово, Жадрицы, Вехно и Барута Новоржевского района.