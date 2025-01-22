Цены на лососёвую икру продолжают падать в России

13:41, 22 января 2025, ПАИ

Лососёвая икра в России продолжает дешеветь, пишет ТАСС со ссылкой на Рыбный союз.

«На четвёртой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососёвую икру по всем видам», – заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. Так, один килограмм кижуча обойдётся россиянам в 11,6 тысячи рублей, горбуши – в 8–10,6 тысячи рублей, кеты – в 9,8 тысячи рублей и нерки – в 9,6 тысячи рублей.

Такие расценки ниже декабрьских примерно на 10 %, а ноябрьских – на 15–20 %. Цена в 13 тысяч рублей за килограмм икры была явно «перегретой», поэтому она и начала падать, отметили в Рыбном союзе.

Напомним, что в сентябре прошлого года цены на красную икру, согласно данным Росстата, выросли на 12,6 %, а затем на 11,8 % в октябре.