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Общество

Цены на лососёвую икру продолжают падать в России

Лососёвая икра в России продолжает дешеветь, пишет ТАСС со ссылкой на Рыбный союз.

Фото: ПАИ

«На четвёртой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососёвую икру по всем видам», – заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. Так, один килограмм кижуча обойдётся россиянам в 11,6 тысячи рублей, горбуши – в 8–10,6 тысячи рублей, кеты – в 9,8 тысячи рублей и нерки – в 9,6 тысячи рублей.

Такие расценки ниже декабрьских примерно на 10 %, а ноябрьских – на 15–20 %. Цена в 13 тысяч рублей за килограмм икры была явно «перегретой», поэтому она и начала падать, отметили в Рыбном союзе.

Напомним, что в сентябре прошлого года цены на красную икру, согласно данным Росстата, выросли на 12,6 %, а затем на 11,8 % в октябре.

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