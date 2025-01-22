В Дедовичах наградили молодых героев, спасших девять человек
Молодых ребят, которые помогли вывести из горящего дома девять человек, наградили в администрации Дедовичского района. Об этом пишет газета «Коммуна».
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
Пожар произошёл 12 октября 2024 года в многоквартирном жилом доме на улице Октябрьской в Дедовичах. Местные парни помогали спасателям выводить людей из горящего здания. «В результате грамотных действий личного состава МЧС и гражданских лиц, принимавших активное участие в эвакуации людей, из задымлённой зоны вывели девять человек, в том числе троих детей», – подчеркнули в редакции газеты.
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