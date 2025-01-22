В Дедовичах наградили молодых героев, спасших девять человек

14:51, 22 января 2025, ПАИ

Молодых ребят, которые помогли вывести из горящего дома девять человек, наградили в администрации Дедовичского района. Об этом пишет газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»











Пожар произошёл 12 октября 2024 года в многоквартирном жилом доме на улице Октябрьской в Дедовичах. Местные парни помогали спасателям выводить людей из горящего здания. «В результате грамотных действий личного состава МЧС и гражданских лиц, принимавших активное участие в эвакуации людей, из задымлённой зоны вывели девять человек, в том числе троих детей», – подчеркнули в редакции газеты.

Благодарностями ГУ МЧС России по Псковской области отметили Олега Зуброва, Михаила Степанова, Тимура Силина, Александра Григорьева, Виктора Веселова, Семёна Жильцова, Артёма Григорьева и Даниила Пинаева. Ребят поблагодарили за активную жизненную позицию, проявленную самоотверженность и мужество в условиях, сопряжённых с риском для жизни.