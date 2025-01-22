Мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в школе №24 в Пскове

16:59, 22 января 2025, ПАИ

«Разговоры о важном» и мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в школе № 24 в Пскове сегодня, 22 января. Об этом сообщила общественный помощник губернатора, председатель регионального Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В Год защитника Отечества мы сегодня открыли «Разговоры о важном» по инициативе общественных помощников губернатора, кем я являюсь. На встрече с Михаилом Юрьевичем мы приняли решение о создании тетрадей с Героями России – участниками специальной военной операции из Псковской области», – рассказала она.

Мария Филонова в рамках встречи передала серию тетрадей директору школы № 24 Светлане Котовой, а также рассказала школьникам 10-х и 11-х классов о героях и их подвигах.

Кроме того, региональный Комитет семей воинов Отечества совместно с волонтёрскими организациями «Альт», «Надёжный тыл», а также Российским обществом «Знание» в помощь бойцам запустил серию мастер-классов по плетению маскировочных сетей.

«Наши бойцы говорят, что для них самое важное – поддержка детей. Для них очень ценны письма, которые пишут дети, и особенно, когда ребёнок ещё вкладывает свою душу и плетёт маскировочную сеть. Мы сегодня с ребятами написали на ткани пожелания здоровья, возвращения, победы, боевого духа. Я думаю, что для наших бойцов это будет огромной поддержкой», – заметила Мария Филонова.

Подобные мероприятия также в ближайшее время пройдут в школах № 29 и № 9, уточнила общественный помощник губернатора.

«Год защитника Отечества мы планируем провести в полной поддержке наших бойцов и вложить все свои силы, а также частичку нашей любви в победу», – заключила Мария Филонова.