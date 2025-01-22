Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в школе №24 в Пскове

«Разговоры о важном» и мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в школе № 24 в Пскове сегодня, 22 января. Об этом сообщила общественный помощник губернатора, председатель регионального Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее предоставила Мария Филонова

«В Год защитника Отечества мы сегодня открыли «Разговоры о важном» по инициативе общественных помощников губернатора, кем я являюсь. На встрече с Михаилом Юрьевичем мы приняли решение о создании тетрадей с Героями России – участниками специальной военной операции из Псковской области», – рассказала она.

Мария Филонова в рамках встречи передала серию тетрадей директору школы № 24 Светлане Котовой, а также рассказала школьникам 10-х и 11-х классов о героях и их подвигах.

Кроме того, региональный Комитет семей воинов Отечества совместно с волонтёрскими организациями «Альт», «Надёжный тыл», а также Российским обществом «Знание» в помощь бойцам запустил серию мастер-классов по плетению маскировочных сетей.

«Наши бойцы говорят, что для них самое важное – поддержка детей. Для них очень ценны письма, которые пишут дети, и особенно, когда ребёнок ещё вкладывает свою душу и плетёт маскировочную сеть. Мы сегодня с ребятами написали на ткани пожелания здоровья, возвращения, победы, боевого духа. Я думаю, что для наших бойцов это будет огромной поддержкой», – заметила Мария Филонова.

Подобные мероприятия также в ближайшее время пройдут в школах № 29 и № 9, уточнила общественный помощник губернатора.

«Год защитника Отечества мы планируем провести в полной поддержке наших бойцов и вложить все свои силы, а также частичку нашей любви в победу», – заключила Мария Филонова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 января 2025

О ДТП, безопасности на дорогах и предложениях ГАИ поговорили на «Серебряном дожде». Главное
22 января 2025

Михаил Ведерников заслушал доклад о работе регоператора по обращению с ТКО
22 января 2025

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова
22 января 2025

В Псковской области энергетики приступят к масштабным работам по программе повышения надёжности электроснабжения
22 января 2025

Дополнительно проиндексировать военные пенсии поручил Владимир Путин
22 января 2025

Почти тысячу водителей в Псковской области за год лишили права управления автомобилями из-за пьяной езды
22 января 2025

Почти три тысячи человек уже проголосовали во втором туре «Народного признания»
22 января 2025

Великолучанин оплатил более 850 тысяч рублей долга после запрета на управление транспортом

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...