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Экономика

Косметический бренд YASYA планирует локализовать производство в Псковской области

Косметический бренд YASYA планирует локализовать производство в Псковской области. На эти цели бренд с одобрения регионального совета по инвестициям получил льготное финансирование. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Фото из телеграм-канала Фонда инвестиционного развития Псковской области

За счёт льготного займа из регионального Фонда развития промышленности – Фонда инвестиционного развития Псковской области, на сопровождении которого находится бренд, инвестор намерен приобрести, смонтировать и ввести в эксплуатацию новое производственное оборудование. Реализация проекта ориентирована на перенос производственного процесса с внешнего контрактного производства на собственные производственные мощности в Пскове. Запуск производства запланирован на этот год. Объём инвестиций по проекту составит 8,966 млн рублей.

Сейчас фонд также оказывает помощь в подборе участка под выращивание сырья – лекарственных и цветочных культур.

YASYA – псковский бренд, который с 2023 года выпускает косметику на основе натуральных компонентов. В прошлом году косметика бренда появилась в сетях «Золотое яблоко», «Лэтуаль» и специализированных магазинах натуральной косметики.

Ранее сообщалось, что основательница бренда косметики Yasya Руслана Комлева представляла опыт производства президенту России Владимиру Путину на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Также она была гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир можно посмотреть по ссылке.

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