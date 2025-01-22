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Происшествия

Мошенники скупают детские аккаунты в соцсетях

Новую схему вскрыли российские силовики: в связи с действующими правилами аферисты не могут регистрировать в социальных сетях новые аккаунты и прибегают к покупке чужих, в основном детских. Владельцам предлагают 700–1000 рублей, а затем используют их для рассылок ложных сообщений о минировании или призывов к совершению диверсий. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Правоохранители напоминают: владельцу проданного аккаунта может грозить уголовная ответственность по статьям 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

Ранее в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов рассказал, как мошенники получают доступ к телефону с помощью apk-файлов.

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