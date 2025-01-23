Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зефир нескольких российских марок производится с нарушениями, выяснило Роскачество

Эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок зефира из российских магазинов. Результаты исследования показали, что в продукции двух торговых марок имеется незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - «Белёвский зефир» и «Лянеж».

Согласно правилам, количество КМАФАнМ не должно превышать 1×10³ КОЕ/г. По факту в указанных марках оказалось 1,5×10³ и 1,1×10³ соответственно.

Поводом для исследования стали сообщения о массовом отравлении россиян зефиром торговой марки «Жизель» с мальтитом (сахарозаменителем), но версия об опасности этой продукции не подтвердилась. В результате выявлено нарушение санитарных норм, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технического оборудования, нарушение условий хранения. То есть проверка показала, что пищевое отравление вызвано нарушениями, связанными с микробиологическими показателями, а мальтит ни при чем.

Эксперты также выяснили, что мальтит содержится только в том зефире, где этот сахарозаменитель заявлен. То есть производители не добавляют его, не указав на маркировке. Там, где мальтит содержится, помимо указания в составе, есть надпись «при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 января 2025

Ушёл из жизни экс-заместитель главы администрации Дновского района Владимир Кучмистов
23 января 2025

Судно «Иния» по водным маршрутам Псковской области планируют запустить к старту высокого туристического сезона
23 января 2025

Пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей
23 января 2025

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 24 января
23 января 2025

Победительница «Губернаторского дневника» Влада Дарина Бирюкова: Верьте в себя и свои силы
23 января 2025

19% псковичей становились жертвами телефонных мошенников
23 января 2025

Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово
23 января 2025

Нестационарный причал может появиться на Талабских островах в 2025 году

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...