Зефир нескольких российских марок производится с нарушениями, выяснило Роскачество
Эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок зефира из российских магазинов. Результаты исследования показали, что в продукции двух торговых марок имеется незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - «Белёвский зефир» и «Лянеж».
Согласно правилам, количество КМАФАнМ не должно превышать 1×10³ КОЕ/г. По факту в указанных марках оказалось 1,5×10³ и 1,1×10³ соответственно.
Поводом для исследования стали сообщения о массовом отравлении россиян зефиром торговой марки «Жизель» с мальтитом (сахарозаменителем), но версия об опасности этой продукции не подтвердилась. В результате выявлено нарушение санитарных норм, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технического оборудования, нарушение условий хранения. То есть проверка показала, что пищевое отравление вызвано нарушениями, связанными с микробиологическими показателями, а мальтит ни при чем.
Эксперты также выяснили, что мальтит содержится только в том зефире, где этот сахарозаменитель заявлен. То есть производители не добавляют его, не указав на маркировке. Там, где мальтит содержится, помимо указания в составе, есть надпись «при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие».
Ушёл из жизни экс-заместитель главы администрации Дновского района Владимир Кучмистов
Судно «Иния» по водным маршрутам Псковской области планируют запустить к старту высокого туристического сезона
Пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей
Победительница «Губернаторского дневника» Влада Дарина Бирюкова: Верьте в себя и свои силы
Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово