Зефир нескольких российских марок производится с нарушениями, выяснило Роскачество

11:32, 23 января 2025, ПАИ

Эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок зефира из российских магазинов. Результаты исследования показали, что в продукции двух торговых марок имеется незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - «Белёвский зефир» и «Лянеж».

Согласно правилам, количество КМАФАнМ не должно превышать 1×10³ КОЕ/г. По факту в указанных марках оказалось 1,5×10³ и 1,1×10³ соответственно.

Поводом для исследования стали сообщения о массовом отравлении россиян зефиром торговой марки «Жизель» с мальтитом (сахарозаменителем), но версия об опасности этой продукции не подтвердилась. В результате выявлено нарушение санитарных норм, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технического оборудования, нарушение условий хранения. То есть проверка показала, что пищевое отравление вызвано нарушениями, связанными с микробиологическими показателями, а мальтит ни при чем.

Эксперты также выяснили, что мальтит содержится только в том зефире, где этот сахарозаменитель заявлен. То есть производители не добавляют его, не указав на маркировке. Там, где мальтит содержится, помимо указания в составе, есть надпись «при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие».