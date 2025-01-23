Роспотребнадзор предупреждает о раннем начале сезона клещей
Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Связано это с возможным ранним потеплением – последний раз похожая ситуация была в 2015 году.
В прошлом году первый в Псковской области случай укуса клеща зарегистрировали 19 марта. Всего за сезон в регионе от укусов клещей пострадало более 2,5 тысячи человек.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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