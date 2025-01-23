Роспотребнадзор предупреждает о раннем начале сезона клещей

12:03, 23 января 2025, ПАИ

Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Связано это с возможным ранним потеплением – последний раз похожая ситуация была в 2015 году.

В прошлом году первый в Псковской области случай укуса клеща зарегистрировали 19 марта. Всего за сезон в регионе от укусов клещей пострадало более 2,5 тысячи человек.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.