Ограничение движения на участке Казарменного переулка в Пскове продлили до конца января
Ограничение движения на участке Казарменного переулка от улицы Максима Горького до Красноармейской набережной в Пскове продлили до 31 января, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничение движения ежедневно с 8:00 до 17:00 ввели для проведения дорожных работ.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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