Ограничение движения на участке Казарменного переулка в Пскове продлили до конца января

12:40, 23 января 2025, ПАИ

Ограничение движения на участке Казарменного переулка от улицы Максима Горького до Красноармейской набережной в Пскове продлили до 31 января, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничение движения ежедневно с 8:00 до 17:00 ввели для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.