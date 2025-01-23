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Общество

Новые автомобили от Соцфонда получили три жителя Псковской области

Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Дмитрий Яковлев вручил ключи от новых автомобилей Lada Granta трем жителям Себежского, Дедовичского и Невельского районов, пострадавшим на производстве. Автомобили в качестве средств реабилитации от регионального отделения фонда они получили повторно, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: ПАИ

«Все автомобили оснащены механической коробкой передач и адаптированы под индивидуальные особенности новых владельцев. За счет средств социального страхования пострадавшим на производстве такие автомобили выдаются раз в семь лет. По окончании срока эксплуатации машина заменяется на новую. При этом прежний автотранспорт остается в собственности владельца. В период эксплуатации автомобиля по заявлению владельца отделение фонда частично компенсирует оплату горюче-смазочных материалов, а раз в семь лет — капитальный ремонт в размере 30% от стоимости самого транспортного средства», — пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Фото: ПАИ

Автомобиль выдается гражданам в соответствии с медицинскими рекомендациями программы реабилитации пострадавшего. Кроме того, пострадавший на производстве не должен иметь противопоказаний к вождению.

Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации можно в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или на портале «Госуслуги».

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