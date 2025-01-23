Новые автомобили от Соцфонда получили три жителя Псковской области

13:21, 23 января 2025, ПАИ

Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Дмитрий Яковлев вручил ключи от новых автомобилей Lada Granta трем жителям Себежского, Дедовичского и Невельского районов, пострадавшим на производстве. Автомобили в качестве средств реабилитации от регионального отделения фонда они получили повторно, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Все автомобили оснащены механической коробкой передач и адаптированы под индивидуальные особенности новых владельцев. За счет средств социального страхования пострадавшим на производстве такие автомобили выдаются раз в семь лет. По окончании срока эксплуатации машина заменяется на новую. При этом прежний автотранспорт остается в собственности владельца. В период эксплуатации автомобиля по заявлению владельца отделение фонда частично компенсирует оплату горюче-смазочных материалов, а раз в семь лет — капитальный ремонт в размере 30% от стоимости самого транспортного средства», — пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Автомобиль выдается гражданам в соответствии с медицинскими рекомендациями программы реабилитации пострадавшего. Кроме того, пострадавший на производстве не должен иметь противопоказаний к вождению.

Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации можно в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или на портале «Госуслуги».