Более 100 млн рублей потратили жители Псковской области на ветеринарные услуги

13:30, 23 января 2025, ПАИ

В Псковской области растёт спрос на ветеринарные услуги – с января по ноябрь 2024 года их было оказано на сумму 112 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

За 11 месяцев прошлого года сумма за оказанную помощь выросла на 1,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а доля ветеринарных услуг в общем объёме платных услуг населению составила 0,3 %.

Ранее сообщалось, что на животноводческой ферме в Псковской области от пожара спасли более двухсот животных.