Более 100 млн рублей потратили жители Псковской области на ветеринарные услуги
В Псковской области растёт спрос на ветеринарные услуги – с января по ноябрь 2024 года их было оказано на сумму 112 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
За 11 месяцев прошлого года сумма за оказанную помощь выросла на 1,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а доля ветеринарных услуг в общем объёме платных услуг населению составила 0,3 %.
Ранее сообщалось, что на животноводческой ферме в Псковской области от пожара спасли более двухсот животных.
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