Депутаты Псковского областного Собрания ознакомились с инфраструктурой ПсковГУ

14:12, 23 января 2025, ПАИ

С работой ПсковГУ ознакомились депутаты Псковского областного Собрания. Делегация начала визит с учебно-лабораторного корпуса. Депутаты побывали в аудиториях для лекционных и практических занятий, посетили лаборатории по генетике и метаболомике, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина познакомила гостей с образовательными программами и проектами медицинского факультета, программами международного взаимодействия. Директор института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро рассказала о современном оборудовании корпуса.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих отметил высокий уровень инфраструктуры. «Великолепные условия, чисто, просторно. Корпус оборудован множеством современного оборудования. Для обучения студентов здесь есть всё, – сказал Игорь Дитрих. – Конечно, наш медицинский факультет очень молодой. Хочется пожелать, чтобы как можно быстрее качество оснащения нового учебно-лабораторного корпуса, которое мы увидели здесь, перешло в качество подготавливаемых нами молодых докторов».

По словам депутата Псковского областного Собрания, врача-терапевта Псковской межрайонной больницы Елены Лунгу, здравоохранение региона ждет выпускников медфака ПсковГУ.

«Конечно, восторгаешься, как сейчас учатся студенты, какие макеты, оборудование и препараты используются, в каких лабораториях занимаются ребята! Даже самой захотелось немного поучиться, – призналась врач. – Я надеюсь, что все это поможет закрыть дефицит кадров в первичном медицинском звене. К нам очень активно сейчас приходят выпускники на должность фельдшеров: в этом плане в Псковской межрайонной поликлинике весь штат укомплектован. Выпускники хорошо подготовлены, грамотно общаются с пациентами, что позволяет сделать позитивные выводы об уровне преподавания».

Экскурсия для депутатов продолжилась поездкой в Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Гости познакомились с оснащением корпуса, профессорско-преподавательским составом.

В настоящее время в ПИШ Союзного государства созданы полные производственные циклы для выполнения спектра научно-производственных задач в области гибридных технологий, механобработки, испытаний материалов. В 2023 году в корпусе появились два новых научно-образовательных пространства – научно-технологическая лаборатория цифрового прототипирования и реинжиниринга и экспериментальная лаборатория интеллектуальных роботизированных систем, цель которых – решение вопросов импортозамещения деталей и узлов зарубежного оборудования и разработки отечественных промышленных роботов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что участники делегации были приятно удивлены тому, что увидели на площадке Передовой инженерной школы Союзного государства.

«Я по профессии инженер и понимаю, как можно эту материальную базу использовать для того, чтобы подготовить настоящих квалифицированных специалистов, которые сегодня так нужны нам на производстве, – пояснил Александр Котов. – Хочу поблагодарить руководство университета за то, что они сумели грамотно воспользоваться предоставленными возможностями. Это результат серьезного, кропотливого труда, в результате которого удалось убедить, что здесь, в Псковской области, на базе ПсковГУ можно создать инженерную базу для подготовки специалистов».

По мнению Александра Котова, теперь перед руководством вуза стоит не менее важная задача: максимально использовать эти возможности, чтобы привлекать абитуриентов, которые в будущем пополнили бы производственные коллективы Псковской области.

«В беседе с преподавательским составом мы обсуждали необходимость установления более тесных контактов с руководителями предприятий нашего региона, – сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов. – Если нам удастся совместить потребности предприятия организации учреждений, потребности производителей, бизнеса и, соответственно, возможности нашего образования, то все получится».

Добавим, темой парламентского часа в рамках первой в 2025 году сессии Псковского областного Собрания, которая состоится 30 января, станет деятельность и перспективы развития Псковского государственного университета.