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Губернатор Михаил Ведерников пообщался с посетителями новой врачебной амбулатории в Писковичах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новую врачебную амбулаторию в Писковичах Псковского района сегодня, 23 января. Об этом передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Напомним, что врачебная амбулатория принимает пациентов с декабря.

Здесь обслуживается более четырёх тысяч человек. Прием могут вести и врач-терапевт, и врач-педиатр, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Всего в амбулатории будут работать семь человек. Команда специалистов будет рассчитана на помощь и взрослым, и детям, отметила главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

«Штат ещё не укомплектован до конца. Сейчас врач-педиатр проходит аккредитацию, а врача-терапевта сейчас ищем», – отметила она. «Всего же у нас по целевому направлению учатся 32 человека. А к 2027 году мы уже ожидаем 17 человек», – рассказала Елена Уткина.

Вход в детское отделение организован отдельно. «Самое главное, что для них всё сделано отдельно. Местным очень нравится», – подчеркнула глава района Наталья Фёдорова.

Жители Писковичей поблагодарили главу региона за появление амбулатории. «Очень удобно, просторно. Вам благодарность, что наш регион так активно участвует в нацпроектах. Появления амбулатории - большое дело для нашей волости», - отметила многодетная мама Валерия Соловьёва.

Возведение амбулатории и её оснащение реализовано в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» по нацпроекту «Здравоохранение» в 2024 году. В 2025 году возле неё сделают парковку для медицинского персонала и благоустроят территорию.

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