Полтонны варёной колбасы не пропустили через госграницу в Псковской области

16:23, 23 января 2025, ПАИ

500 килограммов варёной колбасы не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе ветеринарного контроля сотрудники ведомства выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение мясной продукции. Кроме того, транспортное средство не имело холодильного оборудования, необходимого для поддержания требуемого температурного режима при транспортировке и хранении мяса.

Перемещение полтонны варёной колбасы по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили и оформили акт о возврате груза в Белоруссию.