Российского актёра Юру Борисова номинировали на «Оскар»

17:03, 23 января 2025, ПАИ

Российского актёра Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Трансляция церемонии доступна на официальном сайте премии, пишет ТАСС.

В конкуренции с Юрой Борисовым на эту награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» также находятся Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Фильм «Анора» также будет бороться за награду в категории «Лучший сценарий».

Напомним, что фильм «Анора» с участием русских артистов получил главный приз Каннского кинофестиваля.