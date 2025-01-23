Сегодня чрезвычайно востребованы специалисты по разработке общественно значимых проектов – Александр Седунов

18:09, 23 января 2025, ПАИ

Сегодня чрезвычайно востребованы специалисты, которые должны заниматься разработкой и реализацией общественно значимых проектов, заявил ПАИ председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Помимо этого, важны специалисты, занимающиеся реализацией площадок коммуникации власти и общества, передовых социальных практик, мониторингом и прогнозированием социальных процессов, оперативным реагированием на социальные риски и вызовы, вовлечением граждан в реализацию задач разного уровня для решения задач федерального, регионального, местного и локального уровней, направленных на повышение качества жизни людей в России, подчеркнул Александр Седунов.

«Старт конкурса социальных архитекторов дополняет линейку профессиональных и карьерных лифтов, созданных на федеральном и региональном уровнях. Сегодня элементы обучения специалистов в «социальной архитектуре» реализуются в целом ряде управленческих и образовательных структур», – заметил он.

Александр Седунов уточнил, что в Псковской области благодаря инициативе губернатора Михаила Ведерникова создаётся корпоративная академия правительства Псковской области, которая займётся развитием компетенций государственных и муниципальных служащих.

«Подобные программы есть в Псковском госуниверситете, а многие специалисты по различным направлениям проходят повышение квалификации на различных федеральных площадках. Уверен, что конкурс социальных архитекторов должен сформировать новую среду и дать новые возможности для обучения и развития тем, кто придумывает и реализует социальные проекты и меняет жизнь людей к лучшему во всей нашей большой стране», – заключил Александр Седунов.