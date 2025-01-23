Что удалось сделать благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Печорском округе

19:39, 23 января 2025, ПАИ

Три новых ФАПа, новое оборудование в больнице, капремонт поликлиники и не только – об итогах реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Печорском муниципальном округе рассказал и. о. главного врача Печорской районной больницы Денис Станевич в интервью газете «Печорская правда».

«В нашем округе в рамках нацпроекта построено три новых фельдшерско-акушерских пункта взамен старых в деревнях Крупп, Лазарево, Залесье. Все построенные ФАПы оснащены современным медицинским оборудованием. Новое оборудование поступило в Печорскую районную больницу, был произведён капитальный ремонт поликлиники. Практически полностью заменён автопарк. Активно проходит цифровизация районного здравоохранения», – отметил Денис Станкевич.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новую врачебную амбулаторию в Писковичах в Псковском районе.