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Общество

Что удалось сделать благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Печорском округе

Три новых ФАПа, новое оборудование в больнице, капремонт поликлиники и не только – об итогах реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Печорском муниципальном округе рассказал и. о. главного врача Печорской районной больницы Денис Станевич в интервью газете «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

«В нашем округе в рамках нацпроекта построено три новых фельдшерско-акушерских пункта взамен старых в деревнях Крупп, Лазарево, Залесье. Все построенные ФАПы оснащены современным медицинским оборудованием. Новое оборудование поступило в Печорскую районную больницу, был произведён капитальный ремонт поликлиники. Практически полностью заменён автопарк. Активно проходит цифровизация районного здравоохранения», – отметил Денис Станкевич.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новую врачебную амбулаторию в Писковичах в Псковском районе.

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