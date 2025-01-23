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Культура

Вокалистка псковского Дома офицеров вышла в финал национального музпроекта «Родники. Дети – 2025»

Вокалистка Дома офицеров Дарья Романова вышла в финал национального музыкального проекта «Родники. Дети – 2025». Она исполнила песню на одном из государственных языков Республики Тыва «Ахой», сообщили ПАИ в пресс-службе управления культуры админстрации Пскова.

Жюри, состоящее из опытных музыкантов, включая народного артиста России Олега Газманова, выбрало 29 финалистов среди 1 492 заявок, поступивших из 89 регионов нашей страны.

Ранее сообщалось, что победителей и призëров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7–11-х классов наградили в Пскове.

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