Традиционные техники вышивок представят на выставке в Пскове

20:57, 23 января 2025, ПАИ

Выставка «Вышивка и традиция» откроется в Псковском областном центре народного творчества 31 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В экспозиции будут представлены работы с традиционными техниками вышивок.

Мероприятие пройдёт в Доме ремёсел в Пскове (Некрасова, 8), начало в 16:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что VII Межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши!» пройдёт в Порховском муниципальном округе 25 января.