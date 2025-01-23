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Общество

Традиционные техники вышивок представят на выставке в Пскове

Выставка «Вышивка и традиция» откроется в Псковском областном центре народного творчества 31 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы

В экспозиции будут представлены работы с традиционными техниками вышивок.

Мероприятие пройдёт в Доме ремёсел в Пскове (Некрасова, 8), начало в 16:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что VII Межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши!» пройдёт в Порховском муниципальном округе 25 января.

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