Традиционные техники вышивок представят на выставке в Пскове
Выставка «Вышивка и традиция» откроется в Псковском областном центре народного творчества 31 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В экспозиции будут представлены работы с традиционными техниками вышивок.
Мероприятие пройдёт в Доме ремёсел в Пскове (Некрасова, 8), начало в 16:00. Вход свободный.
Ранее сообщалось, что VII Межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши!» пройдёт в Порховском муниципальном округе 25 января.
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