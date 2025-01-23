Все населённые пункты Псковской области должны иметь доступ к финансовым услугам – представитель Центробанка РФ

21:22, 23 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с заместителем председателя Центрального банка России Алексеем Гузновым, директором департамента кадровой политики Татьяной Тихоновой и начальником Северо-Западного главного управления Ириной Петровой. Темами рабочей встречи стало назначение нового управляющего отделением Центробанка РФ в Псковской области, противодействие финансовому мошенничеству, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Видео совещания опубликовано в телеграм-канале главы региона.

Участники встречи отметили, что особое внимание уделяется вопросам, связанным с противодействием мошенничеству на финансовом рынке. «Очень активно законодательно регулируется этот вопрос, при этом большая часть работы выполняется, что называется, на месте. Андрей Владимирович [Токарев. – Прим.ред. ПАИ] и отделение в этом смысле будут вместе с правительством Псковской области активно в этом направлении работать», – сказал Алексей Гузеев.

Обсудили на совещании и то, что в работе правительства Псковской области и у Банка России много точек пересечения. «Они связаны и совместными документами, которые были приняты Правительством РФ и Банком России, и рядом других документов. Я надеюсь, что в будущем сохранится тот уровень взаимодействия, который и был прежде, в направлениях финансовой грамотности и финансовой доступности. Для всех нас важно, чтобы все населённые пункты области так или или иначе имели доступ к финансовым услугам, получали все возможности для взаимодействия с финансовыми организациями», – добавил Алексей Гузнов.

Отметим, в последние годы регион находится в «зеленой зоне» по уровню финдоступности. По итогам 2024 года отмечено улучшение этого показателя, что подтверждают как данные отчетности финансовых организаций, так и проведенный опрос глав муниципальных образований.