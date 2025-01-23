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Культура

Сотрудники «Михайловского» провели для псковских школьников музейное занятие, посвящённое Татьянину дню

Музейное занятие, приуроченное к предстоящему Татьянину дню и посвящённое михайловским и тригорским реалиям в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин», провели сегодня в Пскове сотрудники Пушкинского заповедника. Участниками бесплатной программы стали девятиклассники из псковской школы № 12, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: пресс-служба Псковского заповедника

На встрече, которую вела «сама Татьяна Ларина», молодые люди узнали много нового для себя о бальных забавах пушкинского времени и о других развлечениях молодёжи в нестоличных усадьбах в зимнее время, как то: чтение, святочные гадания, etс. Так, например, школьники познакомились с языком веера, в шутку гадали на будущее по роману «Евгений Онегин», поиграли в цветочные фанты, отвечая на вопросы о поэте и реальных исторических личностях, в том числе об адресатах их прототипах произведений Пушкина.

Программу провели в модельной библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в составе Псковской центральной библиотечной системы, с которой музей недавно заключил договор о сотрудничестве. Завтра, 24 января, с подобным же уроком сотрудники «Михайловского» поедут к гимназистам из Порхова, добавили в музее-заповеднике.

Напомним также, что завтра, 24 января, в канун Татьянина дня, в самом музее, а конкретно в его научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), запланирован домашний праздник по случаю именин Татьяны Лариной. Все желающие свободно смогут стать слушателями небольшого концерта, который дадут местные школьники – воспитанники Пушкиногорской районной детской школы искусств имени С. С. Гейченко, санаторной школы-интерната и поселковой средней школы имени А. С. Пушкина, а также поучаствовать в небольшой игровой программе, разработанной к этому дню сотрудниками Государственного музея-заповедника «Михайловское».

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