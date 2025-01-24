С 1 февраля в России увеличат больше 40 разных выплат и пособий

07:46, 24 января 2025, ПАИ

С 1 февраля в России увеличат больше 40 разных выплат и пособий, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

Ежегодной индексации теперь подлежат и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Эта выплата распространена на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребенком. Теперь бабушки, дедушки, старшие братья, сестры, которые фактически осуществляют уход за особенным ребенком, смогут обратиться в социальный фонд и получить повышенную ежемесячную выплату.

Ее размер увеличится до 10 950 рублей в месяц, а ранее выплата составляла 1,2 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые предоставляются Героям СССР, Героям РФ, ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в СВО, гражданам, пострадавшим от радиации, и гражданам с инвалидностью.