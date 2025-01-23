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Общество

Михаил Ведерников: Мы высоко ценим сотрудничество с Банком России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации Алексеем Гузновым, директором департамента кадровой политики Татьяной Тихоновой и начальником Северо-Западного главного управления Ириной Петровой. Темами совещания стали назначение нового управляющего отделением Центробанка РФ в Псковской области, противодействие финансовому мошенничеству, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что правительство Псковской области высоко ценит сотрудничество с Центральным банком России и его региональным подразделением в Пскове.

«Мы осознаём важность вашей работы и выражаем признательность за формат взаимодействия, который у нас сложился. Это касается как вопросов, связанных с проведением денежно-кредитной политики, так и повышения финансовой грамотности граждан. Особое внимание мы уделяем совместным образовательным инициативам», – отметил глава региона.

Алексей Гузнов согласился, что в работе правительства Псковской области и Банка России много точек пересечения, которые связаны с реализацией стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, а также с рядом других вопросов.

Также в ходе встречи Михаилу Ведерникову представили нового управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Андрея Токарева, который сегодня приступил к работе в регионе.

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