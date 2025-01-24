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Экономика

Автомобили в России подорожают на 15%

Этой весной новые электромобили и гибриды подорожают в России на 5–15 %, пишет агентство «Автостат» со ссылкой на директора «Авилон Электро» Сергея Мелюха.

Фото: ПАИ

Ценник на автомобили, ввезённые в Россию с начала текущего года, вырастет минимум на 600 тысяч рублей, заявил Сергей Мелюх. По его словам, наибольшее влияние на стоимость оказывают повышение ставки утильсбора и общая экономическая ситуация – инфляция, курс валют, стоимость логистики.

Добавим, что в декабре прошлого года годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Псковской области уменьшился до 5,49 % после 5,67 % в ноябре, так как рост цен на автомобили в годовом выражении замедлился, а спрос на машины со стороны населения снизился.

Напомним, что несколько жителей Псковской области получили новые автомобили Lada Granta от регионального отделения Соцфонда.

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