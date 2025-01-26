Более 40% псковичей не согласны на зарплату в конверте
45 % опрошенных псковичей не согласны на получение заработной платы в конверте, следует из данных опроса сервиса SuperJob.
Ещё 25 % респондентов затруднились с ответом, а 30 % ответили, что согласны на неофициальную зарплату.
Мужская часть участников опроса почти в три раза чаще женщин соглашалась на зарплату по «серой» схеме: 44 % против 16 % соответственно.
Среди псковичей до 45 лет только каждый четвёртый согласен на неофициальную оплату труда, а 50 % высказались против. Интересно, что среди горожан старше 45 лет сторонников зарплаты в конверте больше, чем противников. «Всё зависит от суммы зарплаты и доверия к работодателю», – высказались участники опроса старше 45 лет.
Ранее эксперты рассказали, что зарплатные запросы псковичей выросли на 8,6 тысячи рублей, или на 21 %.
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