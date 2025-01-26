О мерах поддержки студентов-целевиков в Псковской области рассказал губернатор

13:21, 24 января 2025, ПАИ

О мерах поддержки студентов по целевому направлению в Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников во время общения с учащимися ПсковГУ в пятницу, 24 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы разрабатывали и принимали целый комплекс программ. Здесь будущие педагоги и медики, и вы наверняка знаете, что у нас две региональные программы – не просто меры поддержки, а настоящие программы, которые проходят ежегодно, под которые планируется защищённый бюджет. Нам очень хотелось бы постоянно от вас получать обратную связь для того, чтобы те средства, которые мы направляем, в полной мере работали на вашу поддержку», – отметил губернатор.

Кроме того, в регионе запущена программа «Муниципальный служащий» по самым востребованным специальностям, подчеркнул он.

«У нас выстроена траектория мер поддержки, начиная профильными классами и заканчивая обучением в вузах и колледжах», – обратил внимание глава региона.

Кроме того, в Псковской области существуют губернаторские стипендии, отметил Михаил Ведерников. Также в регионе по некоторым направлениям введена плата за институт наставничества.