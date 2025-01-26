Суд запретил ресторану «Строгановъ» в Пскове использовать его название на вывеске

13:05, 24 января 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области запретил использовать обозначения «Строгановъ», «stroganov» на вывеске ресторана в Пскове. Таковы результаты дела по иску петербургской компании «Строганов Трейдинг» к псковскому ООО «Ресторатор» о защите обозначения «Строганов», зарегистрированного в качестве товарного знака. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Кроме того, псковский ресторан должен будет заплатить 1 млн рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Истец, напомним, требовал выплатить 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году компании из Санкт-Петербурга стало известно, что её товарный знак, который зарегистрирован ещё в 2014 году, незаконно используется на вывеске ресторана «Строгановъ» в Пскове на Красноармейской набережной.

Не получив реакции на свои претензии, компания обратилась с иском в арбитражный суд, в котором просила запретить ООО «Ресторатор» использовать обозначения «Строгановъ», «stroganov» на вывеске ресторана, а также в интернете.