С красной дорожки – в медиахолдинг: Родион Беликов из Печор познакомился с работой журналиста

17:59, 24 января 2025, ПАИ

Школьник из Печор Родион Беликов, который стал журналистом на церемонии вручения премии «Звёзды Дорожного радио», посетил с экскурсией медиахолдинг Псковской области.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

























Мальчику рассказали о том, как работают журналисты, и о том, как проводятся пресс-конференции.

Во время экскурсии ему показали студии, где записываются передачи, в которых он смог попробовать себя в роли радио- и телеведущего.