С красной дорожки – в медиахолдинг: Родион Беликов из Печор познакомился с работой журналиста
Школьник из Печор Родион Беликов, который стал журналистом на церемонии вручения премии «Звёзды Дорожного радио», посетил с экскурсией медиахолдинг Псковской области.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Мальчику рассказали о том, как работают журналисты, и о том, как проводятся пресс-конференции.
Во время экскурсии ему показали студии, где записываются передачи, в которых он смог попробовать себя в роли радио- и телеведущего.
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С красной дорожки – в медиахолдинг: Родион Беликов из Печор познакомился с работой журналиста
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