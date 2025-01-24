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Общество

Районный прокурор осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск Гдовского района

По поручению прокурора области Андрея Мошкова прокурор Гдовского района осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск, сообщили ПАИ в областной прокуратуре.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Единственная дорога, которая ведёт к данному населённому пункту, не соответствует требованиям действующего законодательства и регулярно подвергается затоплениям.

Жители деревни в настоящее время обеспечены продуктами питания и питьевой водой. Прокуратура Гдовского района продолжает проведение проверки.

Ранее сообщалось, что ситуацию с подтоплением в Гдовском районе прокомментировал глава муниципалитета Иван Мешков.

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