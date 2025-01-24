Районный прокурор осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск Гдовского района
По поручению прокурора области Андрея Мошкова прокурор Гдовского района осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск, сообщили ПАИ в областной прокуратуре.
Единственная дорога, которая ведёт к данному населённому пункту, не соответствует требованиям действующего законодательства и регулярно подвергается затоплениям.
Жители деревни в настоящее время обеспечены продуктами питания и питьевой водой. Прокуратура Гдовского района продолжает проведение проверки.
Ранее сообщалось, что ситуацию с подтоплением в Гдовском районе прокомментировал глава муниципалитета Иван Мешков.
Районный прокурор осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск Гдовского района
В Себеже состоялось открытие мемориальных плит пограничникам, погибшим при выполнении боевых задач
49 педагогов участвуют в муниципальных этапах конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
С красной дорожки – в медиахолдинг: Родион Беликов из Печор познакомился с работой журналиста
Свыше 300 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение и переобучение за 2024 год