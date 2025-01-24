Посвящённый композитору Рейнгольду Глиэру концерт проходит на сцене БКЗ Псковской филармонии

19:37, 24 января 2025, ПАИ

Концерт, посвящённый композитору Рейнгольду Глиэру, проходит в рамках цикла мероприятий «Эпоха в музыке» в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 24 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Выступает Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижёра Алексея Репникова. Солист – Александр Герасимов (валторна).

К юбилею композитора слушателей ожидает встреча с первой симфонией Глиэра, написанной в год окончания Московской консерватории, а также с другими его произведениями.

Ранее Александр Герасимов рассказал, что музыка Глиэра отличается потрясающей красотой материала.