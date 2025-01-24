Как в раю: житель Дедовичского района побывал в гостях у Малахова

21:34, 24 января 2025, ПАИ

Житель Дедовичского района Георгий Литвиненко принял участие в съёмках телепередачи «Песни от всей души». Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

«Я как в раю побывал», – поделился впечатлениями Георгий Литвиненко.

Отметим, «Песни от всей души», авторская развлекательная музыкальная программа Андрея Малахова, с 27 марта 2022 года выходит каждое воскресение на телеканале «Россия-1».

«В скором времени будем смотреть и слушать его выступление в одной из воскресных передач. Дедовичане и не только, ждём эфир телепрограммы с участием нашего талантливого земляка», – пишет газета.

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