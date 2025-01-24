Педагог великолукского лицея стала послом форума классных руководителей в регионе

22:24, 24 января 2025, ПАИ

Заместитель директора по воспитательной работе лицея № 10 Великих Лук Алла Прохорова стала послом Форума классных руководителей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В качестве представителя ФКР Алла Прохорова будет активно взаимодействовать с учителями в регионе, проводить мероприятия, участвовать в соревнованиях и оказывать поддержку коллегам.

«Статус посла ФКР – это интересный путь для развития новых компетенций, возможность попробовать себя в общественной работе и проявить себя в новой роли. Каждый год благодаря послам проходят форумы в регионах, растёт наша замечательная семья, появляются новые интересные проекты. Уверена, так будет и в 2025 году!» – подчеркнула исполнительный директор ФКР Александра Поблинкова.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» прошло в Пскове сегодня, 24 января. В этом году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» принимают участие 24 педагога, а в конкурсе «Воспитатель года» – 25 педагогов.