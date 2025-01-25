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Артур Орлов: Региональный Дом молодёжи – это уникальная площадка для развития

Региональный Дом молодёжи в Пскове – это уникальная площадка для развития. Об этом заявил Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов на торжественном открытии сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Всех поздравлю с этим замечательным событием! Я до сих пор нахожусь под впечатлением!» – сказал Артур Орлов и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команду за то, что такое пространство появилось в регионе.

Председатель правления «Движения первых» подчеркнул, что всё это делается для молодёжи. «У вас уникальная площадка для развития, где вы можете поделиться своими идеями, своими проектами, воплотить их. Круто, что есть такое место, где можно провести время», – резюмировал он.

Напомним, что средства области на создание пространства выделили по федеральной программе «Регион для молодых».

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