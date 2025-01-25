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Заседание областного совета по взаимодействию с «Движением первых» проходит в Пскове

Заседание областного координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» проходит в региональном Доме молодёжи в Пскове в субботу, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание областного совета по взаимодействию с «Движением первых» прошло в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В нём принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

«В Доме молодёжи для движения выделено отдельное помещение. Сделан ремонт, закуплены мебель и оборудование. Взаимодействие на нашем уровне достигнуто, и рассчитываю, что наступивший год тоже будет таким же продуктивным, как и предыдущий», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Артур Орлов, в свою очередь, поблагодарил главу региона за создание площадки для движения. Кроме того, он обратил внимание на то, что в этом году продолжится реализация грантового конкурса движения. «Уверен, что с помощью него участники смогут провести ещё больше проектов. Наша задача – помочь и тем ребятам, кто ещё себя найти не смог. В этом мы каждому поможем», – отметил Артур Орлов.

С отчётом о работе движения в 2024 году выступила председатель реготделения «Движения первых» в Псковской области Мария Тучак. На сегодняшний день движение в регионе объединяет свыше 19 тысяч человек, подчеркнула она. «В Год защитника Отечества хочется особое внимание уделить Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0», которая объединила в регионе более 3 200 человек», – обратила внимание Мария Тучак.

Кроме того, своими впечатлениями о движении поделились его участники.

Ранее сообщалось, что региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове.

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