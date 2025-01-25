Артур Орлов: Только командой мы сможем достичь максимальных результатов

19:49, 25 января 2025, ПАИ

Важность работы в команде отметил председатель правления «Движения первых» Артур Орлов во время общения с журналистами после торжественного открытия регионального Дома молодёжи в Пскове сегодня, 25 января.

«Только командой мы сможем достичь максимальных результатов, только именно ей. Очень важно, чтобы ребята это понимали», – подчеркнул он.

Артур Орлов также выразил уверенность, что псковская молодёжь сможет реализовать все свои идем благодаря появлению такого пространства в регионе. «Мы сейчас видели эти яркие глаза, полные счастья, потому что та мечта, которая у ребят была, она осуществилась сегодня. И я больше чем уверен, что здесь они осуществят все свои идеи, предложения и проекты, потому что молодёжи есть, где этим поделиться», – заключил он.

Напомним, что средства региону на создание пространства выделили по федеральной программе «Регион для молодых».