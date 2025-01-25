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О работе Псковского международного клуба дружбы рассказали Михаилу Ведерникову

О работе Международного клуба дружбы Псковской области рассказали губернатору региона Михаилу Ведерникову и председателю правления «Движения первых», Герою России Артуру Орлову. Видео опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Клуб был открыт 26 августа 2024 года.

В 2024 году клубом была реализована федеральная программа «Здравствуй, Россия», региональная программа для участников международного заезда форума «Шум», а также реализован спецпроект в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Скриншот видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

В прошлом году клуб посетили представители 16 стран: Австрии, Италии, Аргентины, Марокко, Северной Македонии и других.

«Сейчас участниками клуба является более 100 молодых людей из Псковской области, а также из наших подшефных стран, которыми по итогам Всемирного фестиваля молодёжи стали Гамбия, Габон, Маврикий и Сейшелы. В этом году мы планируем работу с нашими подшефными странами, с федеральными программами и иностранными студентами Псковского государственного университета», – рассказала руководитель Международного клуба дружбы Псковской области Мария Яковлева.

Михаил Ведерников поинтересовался, в каком формате происходит взаимодействие с коллегами из других стран. Псковская молодёжь общается с коллегами в онлайн-формате. Кроме того, планируется проведение онлайн-мероприятий, например «Разговорные клубы». Мероприятия с участием иностранных студентов ПсковГУ будут проходить прямо в Доме молодёжи, ответила Мария Яковлева.

«Надо ещё предусмотреть какие-то форматы, чтобы можно было доносить наши ценности, традиции, культуру», – заметил Михаил Ведерников.

Одной из главных целей Международного клуба дружбы является повышение привлекательности региона для молодёжи.

«Давайте подумаем, можем, мы проведём здесь какое-то международное мероприятие. Пригласим, организуем деловую и культурную программу. Думайте, предлагайте», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что Псковский международный молодёжный клуб дружбы теперь базируется в Доме молодёжи.

Ранее сообщалось, что региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове.

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