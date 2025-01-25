Врач перечислила начальные признаки сахарного диабета

21:36, 25 января 2025, ПАИ

Сухость во рту, увеличенный аппетит, усталость, частые простуды и ухудшение зрения могут свидетельствовать о начальных признаках сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.

Анна Невольникова рассказала, что первыми симптомами развития сахарного диабета у пациента могут быть частое мочеиспускание, сильная жажда и сухость во рту, повышенный аппетит, усталость и слабость, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран, обострение хронических заболеваний и частые простудные заболевания, а также ощущение покалывания в конечностях и ухудшение зрения.

По информации врача, для диагностики сахарного диабета проводят анализ крови на уровень глюкозы. Повышенное содержание глюкозы в сочетании с такими симптомами, как постоянная жажда, частое мочеиспускание и частые инфекции, является ярким признаком наличия диабета.

Ранее сообщалось, что что жители Пскова могут пройти диспансеризацию в отделении профилактики Псковской городской поликлиники.

Напомним, что диспансеризация осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который является преемником нацпроекта «Здравоохранение».