Названы болезни, которых жители России боятся больше всего

14:39, 26 января 2025, ПАИ

97% россиян испытывают страх по поводу различных заболеваний: 40% чувствуют умеренную тревожность, а 57% особенно сильно волнуются о своем здоровье и беспокоятся из-за любых недомоганий. Таковы данные опроса «Инвитро» и Росгосстраха.

Больше всего жители боятся рака, такой ответ дали 77% респондентов. 45% боятся вирусных инфекций, 40% – болезней, связанных с нарушением работы сердца. В список тревожащих россиян болезней также вошли деменция (34%), аутоиммунные заболевания (31%), и ментальные расстройства (26%). Отвечая на вопрос, можно было выбрать несколько вариантов.

При выявлении симптомов 24% ищут информацию в интернете, 22% предпочитают идти к врачу. 38% идут к специалисту только при ухудшении состояния. 7% занимаются самолечением, ещё 7% рассчитывают, что всё пройдёт само.

46% россиян проходят медосмотры раз в год, 13% — раз в 2-3 года, 4% — реже, чем раз в три года. 23% обследуются только в случае ухудшения самочувствия или появления новых симптомов, 12% — лишь при крайней необходимости, а 2% не проходят обследования вообще.

Самой распространенной причиной нерегулярных медицинских осмотров стала нехватка финансов. Об этом сообщили 53% опрошенных. Треть респондентов опасается получить неблагоприятные результаты, 26% жалуются на нехватку времени, 17% недовольны качеством медицинских услуг. Каждый десятый рассказал об отсутствии желания проходить обследование, а 3% не считают это необходимым.

Напомним, что псковичи могут пройти диспансеризацию в отделении профилактики Псковской городской поликлиники всего за два часа.

На заботу о здоровье, включая обследования, витамины, консультации и различные профилактические процедуры, 27% россиян тратят от 10 тысяч до 25 тысяч рублей в год, столько же респондентов — более 25 тысяч рублей, еще 22% россиян — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, 18% — до пяти тысяч рублей. 6% рассказали, что не тратят деньги на эти цели вовсе.