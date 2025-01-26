Михаил Ведерников опубликовал авторское видео в рубрике «Родина Знамени Победы»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён событиям, предшествующим освобождению Пскова.
«Рассказываю про Жидилов Бор и первые бои на линии «Пантера». Если кто-то из ваших родных участвовал в этих событиях – напишите в комментариях или личным сообщением. Ваши истории потом попробуем собрать в отдельный ролик. Давайте вместе вспомним наших героев», – прокомментировал новый пост Михаил Ведерников.
Истории можно отправлять в соцсеть «ВКонтакте».
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