Михаил Ведерников опубликовал авторское видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

12:46, 26 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён событиям, предшествующим освобождению Пскова.

«Рассказываю про Жидилов Бор и первые бои на линии «Пантера». Если кто-то из ваших родных участвовал в этих событиях – напишите в комментариях или личным сообщением. Ваши истории потом попробуем собрать в отдельный ролик. Давайте вместе вспомним наших героев», – прокомментировал новый пост Михаил Ведерников.

Истории можно отправлять в соцсеть «ВКонтакте».