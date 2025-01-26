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Общество

Россияне чаще выбирают для путешествий поезда, а не самолёты

В 2024 году поездами дальнего следования перевезено больше пассажиров, чем рейсами российских авиакомпаний, сообщает телеграм-канал «1520. Все о ж/д».

Фото: ПАИ

Российские авиакомпании перевезли 111,607 млн пассажиров. Это на 605 тысяч человек больше, чем в 2021 году, когда российская авиация последний раз работала без санкционного давления.

Поездами дальнего следования перевезено 127,4 млн человек, что на 4,4 % больше, чем год назад.

На внутренних авиарейсах было перевезено 84,6 млн пассажиров. Этот показатель оказался ниже результата 2021 года, но почти на 2 % превысил данные 2023 года. На международных направлениях ситуация заметно улучшилась: перевозки выросли на 33,5 % по сравнению с прошлым годом, до 26,9 млн.

С доковидным временем Росавиация перевозки не сравнивает. Однако в 2019 году самолётами было перевезено 128,1 млн пассажиров. Это стало рекордом в истории авиации РФ.

Самыми загруженными аэропортами России в прошлом году стали Шереметьево (Москва) и Пулково (Петербург). Следом идут ещё два московских аэропорта – Внуково и Домодедово.

Самые популярные авиакомпании – «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии».

Ранее сообщалось, что услугами аэропорта в Пскове в 2024 году воспользовались 163 535 пассажиров, что на 7,1 % больше, чем в 2023 году.

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