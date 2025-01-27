Жертв Холокоста вспоминают сегодня в мире
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают ежегодно 27 января, сообщает calend.ru.
Дата приурочена к годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года.
Фашистский лагерь массового уничтожения Освенцим построили по специальному приказу Гитлера возле польского города Кракова в 1941 году. За время его существования в нём погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.
Этот концлагерь стал самым крупным среди других. Он, как и другие концентрационные лагеря, должен был, по замыслу фашистского правительства, «решить проблему» с уничтожением «низших рас» на оккупированных территориях.
Напомним, что в Псковской области в рамках ежегодной недели памяти жертв Холокоста проходит около ста мероприятий. Они продлятся до 31 января.
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