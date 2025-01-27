Псковичи предпочитают брать отпуск в июле – опрос

09:49, 27 января 2025, ПАИ

33% псковичей назвали июль лучшим месяцем для отпуска, сообщается в опросе SuperJob. Каждый пятый (19%) предпочитает август, 14% — сентябрь, 10% — июнь, а май и октябрь — по 7% опрошенных.

Наименее популярный месяц для отпуска у псковичей — март (менее 1% респондентов).

Чаще остальных выбирают июнь для отдыха псковичи от 35 до 45 лет (10%). Июль — самый популярный отпускной месяц у псковичей, в это время чаще предпочитают отдыхать горожане в возрасте до 35 лет (33%). Август предпочитают те, кому больше 45 лет (29%).

25% псковичей, выбирая время для отпуска, учитывают потребности и возможности членов семьи. Для 15% важно наличие хорошей погоды, для 14% — невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, 9% берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.

Ранее сообщалось, что в этом году самыми выгодными для отпуска месяцами будут июль и октябрь.

Напомним, что у Псковского агентства информации и Псковского областного совета профсоюзов есть совместный проект «Ваше право», в котором специалисты облсовпрофа дают квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов. Подробности – по телефону (8 8112) 66-36-63.