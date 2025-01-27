О комиссии брокера за помощь в торговле на бирже рассказал эксперт псковского отделения Банка России
О комиссии брокера за помощь в торговле на бирже рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Перед тем как принять поручения на операцию, брокер обязан предупредить о затратах на сделку – комиссиях бирже и самому брокеру. При этом он сам выбирает способ, как предоставлять данные о дополнительных расходах. Это может быть просто ссылка на страницу его сайта. Поэтому важно убедиться заранее, что информация изложена понятно», – посоветовал Александр Иванов.
Также брокер может брать комиссию за вывод средств с брокерского счёта на банковский. Кроме того, надо иметь в виду, что по закону брокер будет рассчитывать и удерживать налог на доход клиента.
Ранее сообщалось, какие функции выполняет брокер.
Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».
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