«Это напоминает нам Нотр-Дам»: в Париже горело здание ратуши XII века

13:48, 27 января 2025, ПАИ

Здание ратуши XII века горело минувшей ночью в Париже, сообщают местные СМИ.

Колокольня ратуши полностью обуглилась и частично разрушена. Кроме того, есть риск обрушения здания. «Это напоминает нам Нотр-Дам», – сказал один из очевидцев пожара.

Напомним, 15 апреля 2019 года произошёл пожар в одной из главных достопримечательностей Парижа – в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Собор восстановили спустя 5,5 года после пожара.