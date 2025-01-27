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Общество

Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова

Открытый урок «Разговоры о важном», посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, проводит руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова на площадке Дома молодёжи в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

«Это героическая, но в то же время одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Здесь были одни из самых страшных дней того времени», – отметила Мария Филонова.

Она напомнила юным псковичам о том, как важно чтить свою историю и помнить тех, кто своими жизнями достиг Победы. В мероприятии приняли участие ученики школ Пскова.

Напомним, что День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января. В честь этого в Псковской области проходят памятные мероприятия. В Пскове в этот день состоялся памятный митинг.

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