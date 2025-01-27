Об истории блокадного Ленинграда рассказала псковским школьникам Мария Филонова

14:34, 27 января 2025, ПАИ

Открытый урок «Разговоры о важном», посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, проводит руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова на площадке Дома молодёжи в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области













«Это героическая, но в то же время одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Здесь были одни из самых страшных дней того времени», – отметила Мария Филонова.

Она напомнила юным псковичам о том, как важно чтить свою историю и помнить тех, кто своими жизнями достиг Победы. В мероприятии приняли участие ученики школ Пскова.