Об истории блокадного Ленинграда рассказал псковским школьникам участник СВО

17:49, 27 января 2025, ПАИ

Урок, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда, провёл профессиональный историк, ветеран специальной военной операции Дмитрий Кофанов в школе № 9 Пскова. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Ветеран СВО рассказал школьникам о событиях того времени. «После лекции он провёл тематическую викторину, где ребята могли не только проверить свои знания, но и узнать новые интересные факты о блокаде. Завершилось мероприятие живым общением, где школьники задали множество вопросов, проявив искренний интерес к истории своей страны и подвигам её защитников», – отметили в фонде.

Добавим, что Дмитрий Кофанов – боевой офицер, награжденный орденами «За заслуги перед Отечеством» 4 степени с мечами, орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами, медалью «За отвагу», медалью «За боевые отличия», медалью «За воинскую доблесть» 2 степени.

Ранее сообщалось, что урок мужества, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда, провёл участник СВО, ветеран боевых действий, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове.