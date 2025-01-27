Как чёрствый хлеб снова сделать свежим, объяснил владелец пекарни

19:42, 27 января 2025, ПАИ

Как чёрствый хлеб снова сделать свежим, рассказал владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января.

«Хлеб можно разрезать на кусочки и положить в морозилку, там он наберётся влаги. После чего его нужно вытащить и дать растаять, так он снова станет съедобным», – объяснил гость студии.

Также он отметил, что однажды хлеб был доставлен в Благовещенск только спустя месяц и его удалось восстановить, сделав водные ванночки.

Ранее сообщалось, что уникальный хлеб с репкой изготавливает владелец пекарни в Пскове.