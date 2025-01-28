Операторов обяжут блокировать звонки с подставных номеров

08:50, 28 января 2025, ПАИ

Операторов связи обяжут блокировать звонки с подставных якобы стационарных российских номеров, пишут «Известия».

Также звонок будут прерывать, если нет данных об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение.

Трафик якобы со стационарных номеров составляет 8–10% от общего объема мошеннических телефонных вызовов, уверены эксперты.

Звонки с поддельных прямых номеров (так называемых АВС) действительно используют мошенники для имитации вызовов от госорганизаций и крупных компаний, отмечает он. Внутри эта проблема практически решена — благодаря ужесточению регулирования и внедрению российскими компаниями систем противодействия фроду: поэтому сейчас звонки злоумышленников перетекают в мессенджеры.

Но для иностранных мошенников и операторов российское законодательство не актуально, поэтому мера законодательного регулирования нужна, указывает эксперт.

У мошенников из-за рубежа исчезнет возможность общаться со своими жертвами, используя поддельные городские номера. Они, как правило, используются госорганизациями, банками и крупными компаниями, что вызывает у людей больше доверия, чем к мобильным.